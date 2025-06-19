«Дождь»: Никита Михалков помог Михаилу Ефремову выйти по УДО и устроил его на работу

Актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом, помог выйти из колонии по УДО режиссер Никита Михалков, сообщила журналистка Юлия Таратута со ссылкой на собственные источники в программе на «Дожде». После освобождений из колонии Ефремов получил постоянную работу в «Мастерской 12» Михалкова, рассказали источники Таратуты.

«Михалков вытащил Ефремова и устроил на работу официально — это условие для УДО, — объяснил журналистке знакомый Ефремова. — Теперь он должен выпустить два спектакля в его театре».

Один из этих спектаклей — «Без свидетелей» с Анной Михалковой (у Михалкова есть одноименный фильм). Второй — вероятно, спектакль «Ревизор», который ставит в театре «Мастерская 12» режиссер Ленкома Владимир Панков. Известно, что в спектакле Елена Яковлева и Сергей Гармаш, а премьера назначена на июнь, сообщает «Дождь».

Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО в начале апреля 2025 года.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. В феврале 2025 года суд одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении, в начале апреля актер вышел на свободу из колонии.