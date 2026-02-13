Фигурантов дела о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева обвинили в терроризме

Следственный комитет переквалифицировал обвинение трем задержанным по уголовному делу о покушении на генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева.

Гражданам РФ Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину «с учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств» предъявлено обвинение в совершении теракта (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК), заявила представитель СК Светлана Петренко. Такое же обвинение будет заочно предъявлено четвертой фигурантке дела Зинаиде Серебрицкой, которая, как заявляли следователи, скрылась в Украине.

Изначально в СК уголовное дело расследовали по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК).

Статья УК о теракте предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Покушение на генерал-лейтенанта, замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции.

На следующий день стало известно, что в Дубае задержан и передан в Москву 65-летний гражданин РФ Любомир Корба, которого в ФСБ назвали «непосредственным исполнителем преступления». Также в Москве задержали второго подозреваемого по делу о покушении — 66-летнего гражданина РФ Виктора Васина. Еще одна подозреваемая — 54-летняя гражданка РФ Зинаида Серебрицкая — «выехала в Украину», заявили в спецслужбе. Как утверждает ФСБ, задержанные дали признательные показания, в частности, Корба сказал, что Служба безопасности Украины пообещала 30 тысяч долларов за убийство российского генерала. 10 февраля ФСБ отчиталась о задержании сына Виктора Васина Павла.

Читайте также

ФСБ объявила, что задержан еще один соучастник покушения на генерала ГРУ Владимира Алексеева Подозреваемый — бывший российский военный, который состоял в Z-пабликах и работал в космической отрасли

Читайте также

ФСБ объявила, что задержан еще один соучастник покушения на генерала ГРУ Владимира Алексеева Подозреваемый — бывший российский военный, который состоял в Z-пабликах и работал в космической отрасли