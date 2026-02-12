Издательство АСТ продлило контракты на книги Стивена Кинга, вышедшие до 2022 года. С начала войны писатель не сотрудничает с Россией

Издательство АСТ продлило права на книги американского писателя Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора издательства Татьяну Горскую.

В издательстве не уточнили, на какой срок продлены права, сославшись на то, что это «коммерческая информация». Права на новые произведения Кинга российские издательства по-прежнему не получают.

В марте 2022 года, после начала большой российско-украинской войны, Стивен Кинг объявил, что приостанавливает сотрудничество с Россией по всем новым контрактам. Тогда в АСТ заявляли, что «права на все ранее купленные произведения остаются за издательством на все время действия контрактов (ближайшие три-четыре года), а вот новых романов и продления истекших прав какое-то ближайшее время действительно не будет».

До 2022 года Стивен Кинг возглавлял списки самых издаваемых писателей в России. По итогам 2025 года писатель остается в топе самых продаваемых авторов в России на четвертом месте.

В ноябре 2025 года издательство АСТ отозвало из продажи в России тираж романа «Оно» Кинга в связи с жалобами на «пропаганду нетрадиционных отношений» в книге.