Роман Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи в России из-за доноса на «ЛГБТ-пропаганду». Книгу могут отредактировать

Издательство АСТ отозвало из продажи в России тираж романа «Оно» Стивена Кинга в связи с жалобами на пропаганду нетрадиционных отношений в книге. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор издательства Татьяна Горская.

Собеседница агентства заявила, что «Оно» издается в России уже не один десяток лет и к детальному изучению романа давно никто не обращался.

В настоящий момент АСТ проводит собственную экспертизу произведения, в том числе с привлечением искусственного интеллекта. По результатам этой экспертизы, сообщила Горская, издательство примет решение о маркировке романа Кинга в соответствии с законодательством России.

«В случае каких-то серьезных, неприемлемых несоответствий мы будем обращаться к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста», — заявила она.

Кто написал донос на «Оно», глава АСТ не уточнила.

О том, что роман «Оно» изымают из продажи в российских магазинах и маркетплейсах, стало известно в конце ноября. Причины такого решения тогда не уточнялись.

Роман «Оно» был опубликован в 1986 году издательством Viking Press. По сюжету семеро детей в городе Дерри штата Мэн объединяются в «Клуб неудачников», для борьбы со сверхъестественным существом, известным как «Оно», которое принимает облик страхов своих жертв — чаще всего клоуна. В романе есть сцены с групповой оргией с участием подростков и сцена избиения гея.