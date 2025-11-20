Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи на маркетплейсах и в книжных магазинах в России

Обновлено. Тираж романа Стивена Кинга «Оно» отозван из продажи для актуализации маркировки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе издательства АСТ.

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» в русском переводе начали снимать с продажи на маркетплейсах Ozon и Wildberries и в книжных магазинах, пишет ТАСС.

Ранее об изъятии романа Кинга из книжных сообщали в Новосибирской области. «Начальник сказал, что есть распоряжение убрать роман Кинга, продаваться он не будет. Это не решение какого-то одного издательства, а именно общее решение по конкретному произведению», — сказали в одном из магазинов изданию Infopro54. Телеграм-канал «Сибирский экспресс» обратил внимание, что роман пропал и на маркетплейсах — при том, что издание на английском языке оставалось доступным.

Причины снятия романа с продажи неизвестны. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что «строго соблюдают» российское законодательство и не допускают к продаже «продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки». Однако чем именно «Оно» нарушает закон — не поясняется.

Пользователи, которые сообщали в соцсетях о пропаже книги из магазинов, отмечали, что в романе «есть упоминание нетрадиционной ориентации».

Роман «Оно» был опубликован в 1986 году издательством Viking Press. По сюжету семеро детей в городе Дерри штата Мэн объединяются в «Клуб неудачников», для борьбы со сверхъестественным существом, известным как «Оно», которое принимает облик страхов своих жертв — чаще всего клоуна. В романе также есть сцены с групповой оргией с участием подростков и сцена избиения гея.