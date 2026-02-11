В России значительно снизилось количество жалоб на работу Telegram

Количество жалоб российских пользователей на проблемы с работой мессенджера Telegram утром 11 февраля значительно снизилось. Это следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

Согласно графику «Сбой.рф», за 11 февраля количество жалоб составляет 702, тогда как днем 10 февраля их было более 12 тысяч. Downdetector сообщает о почти 300 жалобах за последний час.

Больше всего жалоб 11 февраля поступило из республик Карелия и Алтай, а также Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирской области.

С 9 февраля пользователи из России начали активно жаловаться на сбои в работе Telegram. РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что Роскомнадзор усилил «замедление» мессенджера. В РКН заявили, что продолжат вводить последовательные ограничения против мессенджера, так как он не исполняет российские законы.

Усиление блокировки Telegram прокомментировал основатель мессенджера Павел Дуров. По его мнению, власти РФ с помощью блокировок Telegram пытаются заставить жителей страны «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры». В пример он привел действия властей Ирана, которые «запретили Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу». По его словам, «большинство иранцев» до сих пор пользуются телеграмом, несмотря на запрет.

