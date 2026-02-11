Суд в Москве оштрафовал Telegram почти на 11 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram два штрафа на общую сумму в 10,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

Суд рассмотрел два протокола в отношении мессенджера — по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП («нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению»).

Из-за какой неудаленной информации на мессенджер составили протоколы, не уточняется. РИА Новости утверждает, что речь идет о постах с призывами к экстремистской деятельности и «заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных».

По второй части статьи Telegram назначили штраф в 3,8 миллиона рублей, по четвертой части — семь миллионов рублей.

Московские суды регулярно назначают штрафы мессенджеру. Например, в декабре 2025 года суд оштрафовал Telegram на шесть миллионов рублей, в октябре — на семь миллионов, в сентябре — на 3,5 миллиона.

С 9 февраля пользователи из России начали активно жаловаться на сбои в работе Telegram. РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что Роскомнадзор усилил «замедление» мессенджера. Вскоре в РКН заявили, что продолжат вводить последовательные ограничения против мессенджера, так как он не исполняет российские законы. 11 февраля число жалоб на сбои в работе мессенджера от пользователей из России снизилось.

