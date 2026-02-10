Nebius Аркадия Воложа купит поисковик для ИИ-агентов Tavily за 275 миллионов долларов

Технологическая компания Nebius Group, созданная Аркадием Воложем, договорилась купить израильский стартап Tavily — разработчика программного обеспечения, позволяющего агентам искусственного интеллекта искать актуальную информацию.

Как сообщает 10 февраля Bloomberg, ссылаясь на источник, Nebius заплатит за Tavily 275 миллионов долларов. В рамках сделки основатель и глава Tavily Ротем Вайс вместе со всей командой проекта присоединится к Nebius.

Nebius — это бывшая Yandex N.V., созданная Аркадием Воложем из нескольких проектов «Яндекса». Компания занимается созданием компьютерной инфраструктуры, необходимой разработчикам искусственного интеллекта, а также управляет несколькими компаниями в сфере автономных автомобилей, образования и ИИ.

В 2025 году Nebius Group подписала пятилетний контракт с корпорацией Microsoft. Его стоимость составила почти 20 миллиардов долларов.

