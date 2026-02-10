Макрон заявил, что администрация Трампа хочет разделения ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе не стоит считать, что напряженность в отношениях между ЕС и США, возникшая в том числе из-за ситуации с Гренландией, спала. Он призвал европейских лидеров к проведению давно отложенных экономических реформ и укреплению глобального влияния блока. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, The Economist и другим европейским изданиям.

«Когда происходит явный акт агрессии, я считаю, что мы не должны склоняться или пытаться достичь урегулирования. Я думаю, что мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев. Она не работает», — сказал Макрон, отметив, что он «всегда уважителен и предсказуем» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, «но не слаб».

По его мнению, Европа теперь имеет дело с американской администрацией, которая «открыто антиевропейская», «проявляет презрение» к Евросоюзу и «желает его разделения».

«На торговом фронте мы имеем дело с китайским цунами, а с американской стороны — с ежеминутной нестабильностью. Эти два кризиса являются глубоким потрясением — переломом для европейцев. Я хотел сказать, что, когда наступает некоторое облегчение после пика кризиса, вы не должны терять бдительность, думая, что все закончилось навсегда. Это неправда, потому что сейчас наблюдается постоянная нестабильность», — сказал Макрон.

Трамп неоднократно говорил, что Гренландия (автономная территория Дании) должна стать частью США. Он утверждал, что рассматривает несколько вариантов, как это сделать, в том числе применение военной силы и покупка острова. Он также объявил, что вводит пошлины для восьми европейских страны, которые будут действовать до тех пор, пока не будет заключено соглашение о передаче США Гренландии. Позже Трамп объявил, что после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте они «сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». По данным СМИ, соглашение предусматривает, что суверенитет Дании над островом будет сохранен

