В Дубае задержан подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный — гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. ФСБ называет его непосредственным исполнителем покушения. Правоохранительные органы ОАЭ выдали его России.

Кроме того, по делу о покушении на Алексеева в Москве задержан гражданин РФ Виктор Васин 1959 года рождения. По делу также проходит Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, которая выехала в Украину, заявили в ФСБ. Спецслужба называет их пособниками преступления.

Следственный комитет сообщает, что Любомир Корба 1960 года рождения — уроженец Тернопольской области. По версии следствия, он приехал в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Его предполагаемому пособнику — Виктору Васину — предъявлены обвинения по статьям о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь военнослужащего. На месте покушения следователи нашли пистолет Макарова с установленным глушителем и тремя патронами.

О задержании двух подозреваемых по делу о покушении на Алексеева сообщал накануне «Коммерсант» со ссылкой на источник. По данным газеты, 8 февраля им должны избрать меру пресечения в суде.

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева «подтвердило нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг обвинения в причастности Киева к покушению.

64-летний Владимир Алексеев — первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее Главное разведывательные управление, ГРУ).

Читайте также

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В него стреляли в подъезде его дома. Он в тяжелом состоянии

Читайте также

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В него стреляли в подъезде его дома. Он в тяжелом состоянии