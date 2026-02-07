Первое золото Олимпиады-2026 выиграл спортсмен из Швейцарии
Источник: Международный Олимпийский комитет
На Зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-дʼАмпеццо днем 7 февраля был разыгран первый комплект наград.
Обладателем первой золотой медали в скоростном спуске стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Серебро и бронзу выиграли спортсмены из Италии Джованни Францони и Доминик Парис.
Олимпийские Игры проходят с 7 по 22 февраля. Всего в 16 видах спорта будут разыграны 116 комплектов наград.