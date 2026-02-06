Глава Минфина США связал возможность введения новых санкций против РФ с результатами переговоров о мирном соглашении

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новые санкций в отношении России зависит от хода переговоров о мирном соглашении, сообщает Reuters.

В числе возможных новых санкций, сказал Бессент, выступая перед сенатским комитетом, рассматриваются меры против российского «теневого флота».

Глава Минфина США также подчеркнул, что санкции, введенные в отношении «Лукойла» и «Роснефти», способствовали тому, что Россия вернулась за стол переговоров.

Бессент входил в состав американской делегации на переговорах с российской стороной в Майами 31 января.

Bloomberg 4 февраля сообщил, что американская администрация подготовила новые санкции против России, но пока нет признаков того, что Белый дом собирается их вводить. О каких новых ограничительных мерах может идти речь, не уточнялось.

Последние на настоящий момент (и первые после возвращения Трампа на пост президента) санкции США ввели в отношении России в октябре 2025 года — под них попали «Лукойл» и «Роснефть».

Россия, Украина и США с начала 2026 года провели два раунда переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй — 4-5 февраля. Детали переговоров не раскрываются.

