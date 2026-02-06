Генпрокуратура потребовала национализировать билетную систему Leonardo

Генпрокуратура России направила в Никулинский суд Москвы иск с требованием обратить в доход государства имущество частных собственников «Сирена-Трэвел», разработчика крупнейшей российской системы бронирования билетов Leonardo, сообщает РБК.

К такому выводу издание пришло, изучив данные об ответчиках. Три источника РБК, знакомые с обращением Генпрокуратуры, подтвердили, что речь идет о планах по передаче «Сирены» в доход государства.

Первое заседание по иску назначено на 18 февраля.

Ответчиками по делу, в частности, проходят гендиректор «Сирены-Трэвел» Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие частные лица. Все они имеют доли в «Сирене-Трэвел» напрямую или через коммерческие структуры.

Один из ответчиков по делу Алексей Шелухин подтвердил РБК, что получил повестку в суд. По его словам, он не знаком с иском. «Отношений с „Сирена-Трэвел“ я не имею никаких, за исключением того, что „Сирена-Трэвел“ — акционер моей компании, в которой я тоже являюсь акционером», — добавил он. Шелухин рассказал, что акционеры компании уведомили его о блокировке банковских счетов.

Другой собеседник РБК из числа ответчиков утверждает, что недвижимость указанных в иске лиц уже находится под арестом. Тем, кто находится в России, запрещен выезд из страны.

«Сирена-Трэвел» — это крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа «Астра». Систему Leonardo используют практически все крупные российские авиакомпании.

«Сирена-Трэвел» и Leonardo неоднократно подвергались хакерским атакам и взломам. Последний сбой в работе системы бронирования произошел в конце января.

