«Ростех» заявил о DDoS-атаке из-за рубежа на систему бронирования авиабилетов Leonardo. Недавно хакеры взломали базу данных другой российской системы бронирования

Российские авиакомпании сообщили о затруднениях в регистрации пассажиров в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo компании (связана с госкорпорацией «Ростех»), сообщает РБК.

С проблемами при регистрации столкнулись «Аэрофлот», «Россия», Azur Air, Red Wings, а также «Уральские авиалинии», рассказали изданию представители перевозчиков. В «Победе» сообщили, что столкнулись также с затруднениями в работе сервисов бронирования билетов и услуг, а также онлайн-регистрации.

В «Ростехе» около 11:45 сообщили, что на систему бронирования совершается массированная DDOS-атака из-за рубежа. Уже через 25 минут госкорпорация заявила, что работа Leonardo полностью восстановлена. В «Ростехе» отметили, что атаки на российскую систему бронирования происходят регулярно, только в сентябре было зафиксировано около пяти попыток атак.

«Атаки носят масштабный и беспрецедентный по количеству задействованных ресурсов характер. Очевидно, что против страны ведется настоящая кибервойна, цель которой — нанести ущерб российской ИТ-инфраструктуре и нарушить работу важнейших отраслей», — заявили в госкорпорации.

В свою очередь программист одной из крупных российских авиакомпаний сказал РБК, что локальные проблемы в работе Leonardo сохраняются. В пресс-службе «России» отметили, что из-за сбоя было задержано отправление шести рейсов из аэропорта Шереметьево, а также рейс из Сочи в Петербург.

Инвенторную систему Leonardo запустили в 2014 году. В первые два года на нее перешла большая часть российских авиакомпаний. В 2022 году системой начали пользоваться «Победа» и «Аэрофлот».

В середине сентября хакеры из группировки Muppets (вероятно, действующие в интересах Украины) взломали базу данных системы «Сирена-Трэвел» с информацией о пассажирах российских авиакомпаний.

По словам взломщиков, они получили доступ к 664,6 миллиона записей об авиаперелетах в период с 2007 по 2023 год. Среди утекших данных — фамилии, имена и телефоны пассажиров, маршруты, тарифы, информация о цене билетов.

подробнее о взломе

Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров

подробнее о взломе

Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров