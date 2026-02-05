Уроженца Беларуси Владимира Витикова, который бросил двухлетнего мальчика на пол в Шереметьево, отправили на принудительное лечение

Химкинский суд Подмосковья назначил уроженцу Беларуси Владимиру Витикову, который напал на ребенка в московском аэропорту Шереметьево, принудительное лечение, сообщили ТАСС в суде.

Суд счел, что Витиков опасен для общества. Его решили отправить в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением и освободили от уголовной ответственности по состоянию здоровья.

Суд также взыскал с Витикова 15 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на лечение пострадавшего ребенка.

Согласно решению суда, у подсудимого тяжелое психическое заболевание, в силу которого он не отдавал отчет своим действиям и не осознавал характер и общественную опасность в момент совершения преступления.

Витиков напал на ребенка в аэропорту Шереметьево в июне 2025 года. Как сообщало следствие, уроженец Беларуси, находясь в зоне прилета в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего мальчика и «со значительной силой бросил на пол».

После случившегося Витикова арестовали по делу о покушении на убийство ребенка. Пострадавший двухлетний мальчик попал в больницу с травмами. Его выписали примерно через месяц.