В Шереметьево мужчина напал на двухлетнего ребенка и бросил его на пол. У мальчика переломы черепа. Нападавшего обвинили в покушении на убийство

В подмосковных Химках возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего на пол двухлетнего ребенка в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункты «в» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка и, подняв его, «со значительной силой бросил на пол». Мужчину задержали очевидцы, ребенка госпитализировали.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что подозреваемый — 31-летний гражданин Беларуси Владимир В., прилетевший из Кабула. По информации канала, мальчик ударился головой и потерял сознание. Ему диагностировали ушиб головного мозга, он находится в коме. Телеграм-канал Mash уточняет, что задержанный прилетел из Кипра, а мальчик с родителями — из Кабула.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что ребенок получил переломы черепа, медики ввели его в медикаментозный сон.