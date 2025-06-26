Мужчину, бросившего двухлетнего мальчика на пол в Шереметьево, отправили в СИЗО

Химкинский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца Владимира Витикова, обвиняемого в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 23 июня. По версии следствия, Витиков, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего мальчика и, подняв его, «со значительной силой бросил на пол».

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковья Ксения Мишонова рассказывала, что ребенок получил переломы черепа, медики ввели его в медикаментозный сон.

25 июня в Минздраве здравоохранения Подмосковья уточнили, что у ребенка множественные переломы костей свода основания черепа и небольшая субдуральная гематома.

«Травм грудной клетки, брюшной полости, слава богу, нет, и в этом плане ребенок стабилен. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Основное лечение, которое сейчас применяется, — это терапия, направленная на снятие отека головного мозга. Плюс обезболивающая, антибактериальная и инфузионная терапия», — сообщали в Минздраве.

Владимир Витиков — гражданин Беларуси. По данным ТАСС, он работает в Каире и летел в Минск, где у него живут родственники. Ранее он был судим в Беларуси.