Суд в Лондоне приговорил к шести годам российского моряка Владимира Мотина по делу о столкновении двух судов у берегов Великобритании

Центральный уголовный суд Лондона, Олд-Бейли, приговорил россиянина, капитана контейнеровоза «Солонг» (Solong) Владимира Мотина к шести годам заключения по делу о столкновении двух судов в Северном море, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Присяжные на заседании 2 февраля признали 59-летнего Мотина виновным в преступной халатности, повлекшей за собой смерть человека. Они единогласно согласились с мнением прокуроров, что Мотин не принял те меры, которые обязан был принять как капитан, чтобы избежать столкновения.

Мотин был единственным, кто дежурил на вахте, во время столкновения «Солонг» с американским нефтяным танкером «Стэна Иммакюлит» (Stena Immaculate) у берегов Великобритании 10 марта 2025 года.

Танкер с грузом авиационного топлива стоял на якоре, когда в него врезался «Солонг», шедший под флагом Португалии. Контейнеровоз перевозил спиртные напитки и опасные вещества, пишет «Би-би-си».

После столкновения на обоих судах произошел пожар. 38-летний моряк Анджело Перния, который работал на носу «Солонг», считается погибшим при пожаре, хотя его тело так и не нашли. Остальные моряки — 13 членов экипажа «Солонга» и 23 члена экипажа «Стэна Иммакюлит» — выжили. Вскоре после аварии Мотина задержали.

По версии обвинения, Мотин допустил ряд ошибок, которые привели к столкновению, а позже солгал о том, что произошло на капитанском мостике.

Россиянин вину не признал. Он утверждал, что не спал и не оставлял пост. Моряк признал, что совершил ошибку в попытках перевести судно с автопилота в ручной режим.