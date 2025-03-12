Полиция задержала капитана контейнеровоза «Солонг» (Solong), столкнувшегося с нефтяным танкером «Стэна Иммакюлит» (Stena Immaculate) в Северном море у берегов Великобритании.

О задержании 59-летнего мужчины сообщила полиция британского Хамберсайда. Позже владелец грузового судна, компания Ernst Russ, заявила, что арестован капитан и что он гражданин России. По словам владельца, в числе остальных членов экипажа были граждане России и Филиппин.

Капитан «Солонга» находится под стражей по подозрению в непредумышленном убийстве после вероятной гибели одного из членов экипажа своего судна в результате столкновения (пока он числится пропавшим без вести).

В полиции добавили, что начато уголовное расследование причин столкновения судов, следователи работают с Агентством морской и береговой охраны.

Обновлено. Посольство России в Великобритании заявило, что не получало от местных властей информации о присутствии на борту «Солонг» и «Стэна Иммакюлит» российских граждан, равно как и о пострадавших россиянах в результате аварии в Северном море.

Нефтяной танкер «Стэна Иммакюлит», шедший под флагом США, и контейнеровоз «Солонг» под флагом Португалии столкнулись в Северном море у берегов Великобритании 10 марта. Танкер стоял на якоре, когда в него врезался «Солонг». На обоих судах после столкновения произошел пожар, в результате которого один человек из 14 членов экипажа «Солонга» остается пропавшим без вести — вероятно, он погиб. Все 23 человека, которые были на борту нефтяного танкера, найдены.

Танкер «Стэна Иммакюлит» перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива в 16 отдельных грузовых танках. По крайней мере один из них во время столкновения разорвало. В компании-операторе заявили, что произошедший в результате разлив авиатоплива имел «ограниченные последствия».