В Северном море столкнулись нефтяной танкер и контейнеровоз. Возник пожар

Нефтяной танкер «Стэна Иммакюлит» («Stena Immaculate») компании Stena Bulk, шедший под флагом США, и контейнеровоз «Солонг» («Solong»), шедший под флагом Португалии, столкнулись в Северном море, сообщает The Telegraph, ссылаясь на береговую охрану Великобритании.

Столкновение произошло у побережья Восточного Йоркшира к востоку от города Халл в 9:48 утра по местному времени (12:48 по Москве). Судя по всему, контейнеровоз врезался в нефтяной танкер, который стоял на якоре, пишет BBC News.

На двух судах произошел пожар. К месту столкновения направили спасательные суда и вертолет.

В сети публикуют фото и видео, снятое после столкновения. Над танкером поднимается черный дым.

Несколько человек оставили суда, сообщает Sky News, ссылаясь на организацию Royal National Lifeboat Institution, которая занимается спасением людей на воде. В месте столкновения проводится поисково-спасательная операция.

Обновление. 37 человек были доставлены на берег после столкновения танкера и контейнеровоза, сообщает BBC News со ссылкой на местные власти. Одного моряка госпитализировали. Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

Американская логистическая компания Crowley, оператор «Стэна Иммакюлит» («Stena Immaculate»), сообщила, что танкер перевозил авиатопливо, которое могло оказаться в море. «В результате столкновения возник пожар, и, как сообщается, произошел выброс топлива», — заявили в компании. О масштабах возможного загрязнения не сообщается. Местные власти пока ситуацию не комментировали. По данным Lloydʼs List Intelligence, одно из грузовых суден также перевозило 15 контейнеров цианистого натрия.