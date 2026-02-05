Следователи прекратили уголовное дело о краже против жительницы Ингушетии, сбежавшей от семьи. Это дело было поводом для ее задержания в Москве

Уголовное дело о краже, возбужденное в отношении 21-летней жительницы Ингушетии Айны Манькиевой, прекращено, сообщает правозащитная группа «Марем».

Манькиева ушла из дома в Ингушетии в апреле 2025 года. По данным правозащитников, она с детства подвергалась насилию в семье.

В августе 2025 года на Манькиеву завели уголовное дело по заявлению матери, утверждавшей, что Айна украла у нее 20 тысяч рублей. В январе 2026 года в рамках этого дела девушку задержали в Москве. Правозащитники утверждали, что московские полицейские хотят выдать девушку ингушским оперативникам.

В полиции Манькиева написала заявление, в котором потребовала возбудить уголовное дело в отношении своих родственников, которые «неоднократно» применяли к ней насилие, в том числе сексуализированное. Девушку отпустили. СК позднее объявил, что по ее заявлению возбуждено уголовное дело.

Правозащитники в середине января подчеркивали, что хотя Манькиева находится на свободе и в безопасности, уголовное дело о краже, ставшее поводом для задержания девушки, не прекращено.