СК возбудил уголовное дело после того, как сбежавшая из дома 21-летняя жительница Ингушетии Айна Манькиева рассказала о насилии в семье

Следственный комитет в Ингушетии возбудил уголовное дело после публикации информации о том, что 21-летняя жительница республики «подверглась противоправным действиям со стороны родственников».

В пресс-релизе СК не названо имя девушки и не говорится по какой статье возбуждено уголовное дело. О подозреваемых также не сообщается.

Предположительно, речь идет об Айне Манькиевой, которая сбежала из дома в Ингушетии, где подвергалась насилию. 15 января стало известно, что девушку задержала московская полиция. В видео, которое опубликовала правозащитная группа «Марем», Манькиева рассказывала, что добровольно ушла из дома в апреле 2025 года. Она просит ее не искать и не сообщать никакой информации о ней ее родственникам, потому что возвращение домой может угрожать ее жизни, здоровью и безопасности.

По данным правозащитников, Манькиеву с детства подвергали насилию — унижениям, побоям и эксплуатации, пишут правозащитники. Ее отец, как указывает «Марем», не только применял насилие к Айне и ее сестрам, но и был признан виновным за попытку продать ребенка по статье о торговле людьми.

Полиция задержала Айну Манькиеву по подозрению в краже — ее мать утверждала, что дочь украла у нее 20 тысяч рублей. После этого она несколько часов находилась в отделе по району Свиблово. Правозащитники утверждали, что московские полицейские хотят выдать девушку ингушским оперативникам.

В полиции Манькиева написала заявление, в котором потребовала возбудить уголовное дело в отношении своих родственников, которые «неоднократно» применяли к ней насилие, в том числе сексуализированное. Днем 15 января девушку выпустили из полиции с адвокатом. Она сообщала, что находится в безопасности. Правозащитники отмечали, что дело о краже на нее все еще возбуждено.

«Где Седа?» Интервью Лены Патяевой — подруги Седы Сулеймановой, которая пропала в 2023 году после того, как полиция Петербурга отправила ее к родственникам в Чечню

