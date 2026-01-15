В Москве задержали сбежавшую от домашнего насилия жительницу Ингушетии Айну Манькиеву. Правозащитники опасаются, что ее передадут родственникам

Полиция в Москве задержала 21-летнюю Айну Манькиеву, которая сбежала из дома в Ингушетии, где подвергалась насилию. Ее хотят выдать ингушским оперативникам, сообщает правозащитная группа «Марем».

В видео, опубликованном правозащитниками, Айна представляется и рассказывает, что она добровольно ушла из дома в апреле 2025 года. Она просит ее не искать и не сообщать никакой информации о ней ее родственникам, потому что возвращение домой может угрожать ее жизни, здоровью и безопасности.

По данным «Марем», Айна — инвалид по зрению. Она из многодетной малообеспеченной семьи, где ее с детства подвергали насилию — унижениям, побоям и эксплуатации, пишут правозащитники. Ее отец, как указывает «Марем», не только применял насилие к Айне и ее сестрам, но и был признан виновным за попытку продать ребенка по статьи о торговле людьми (статья 127.1 УК).

Полиция задержала Айну Манькиеву по подозрению в краже. Сейчас она находится в отделе по району Свиблово. «Марем» пишет, что из дома Айна сбежала даже без паспорта, и отмечают, что по такой же схеме (тоже по подозрению в краже) задерживали сбежавшую из дома чеченку Седу Сулейманову, которую после этого так и не нашли ни живой, ни мертвой.

