На спецкора «Медузы» Андрея Перцева завели уголовное дело об участии в «нежелательной» организации

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении специального корреспондента «Медузы» Андрея Перцева.

Журналиста заочно обвиняют в участии в деятельности «нежелательной» организации (часть 1 статьи 284.1 УК, наказывается штрафом до 500 тысяч рублей, обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до четырех лет).

В ноябре 2024 года суд в Москве оштрафовал Перцева на пять тысяч рублей по административной статье об участии в «нежелательной» организации.

Как сейчас установила прокуратура, журналист «продолжает участвовать в качестве корреспондента» в деятельности «Медузы» и «осуществляет распространение в сети „Интернет“ информационных материалов, затрагивающих экономические, политические и социальные процессы, происходящие в Российской Федерации».

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года, мотивируя это тем, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». С тех пор десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с «Медузой» или репостивших материалы издания в соцсетях, получили административные штрафы по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной» организации). В отношении нескольких сотрудников «Медузы» возбуждены уголовные дела по статье 284.1 УК.

В конце декабря 2025 года Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил издателя «Медузы» Галину Тимченко к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации.

