Политического обозревателя «Медузы» Андрея Перцева оштрафовали на пять тысяч рублей по статье об участии в «нежелательной» организации

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал политического обозревателя «Медузы» и ведущего подкаста «Вид на Кремль» Андрея Перцева на пять тысяч рублей по статье об участии в «нежелательной» организации (20.33 КоАП), сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Поводом для составления протокола стало участие Перцева в ток-шоу Deutsche Welle по итогам прямой линии Владимира Путина в декабре 2023 года.

В суде адвокат Лидия Аносова настаивала, что Перцев выполнял свою работу как журналист, а привлечение его к ответственности противоречит закрепленному в Конституции праву на свободу мнения и самовыражения.

На суде также стало известно, что протокол на Перцева составили после рапорта из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве.

В 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» организациями.

По подсчетам «Медиазоны», с начала года такие протоколы составили на 14 сотрудников, журналистов и авторов «Медузы». Еще 20 протоколов составили на людей, публиковавших ссылки на материалы издания. Кроме того, по статье об участии в «нежелательной» организации суд назначил штраф основателю и шеф-редактору издания The Insider Роману Доброхотову.