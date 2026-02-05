Генштаб ВСУ заявил, что нанес серию ударов по полигону «Капустин Яр». Как предполагается, оттуда Россия запускает «Орешник»

Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, утверждает Генштаб ВСУ.

Согласно заявлению украинских военных, в этих зданиях проводится предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Удары по ангарам наносились крылатыми ракетами «Фламинго» украинского производства.

«По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории», — говорится в сообщении ВСУ.

Российская сторона эту информация никак не комментировала.

По данным ВСУ, на полигоне «Капустин Яр» базируется российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В октябре 2025 года Служба безопасности Украины заявляла, что военным ВСУ удалось уничтожить одну из ракет «Орешник» на полигоне. В ночь на 9 января 2026 года Минобороны РФ нанесло удар «Орешником» по Львовской области. Пуск ракет осуществлялся с «Капустина Яра», заявляли украинские власти.

