Катера Ирана пытались взять на абордаж танкер США в Ормузском проливе. Истребитель F-35 сбил иранский дрон, летевший к американскому авианосцу

Шесть вооруженных катеров Ирана приблизились к танкеру «Стена Императив» (Stena Imperative), шедшему под флагом США в к северу от Омана утром 3 февраля, сообщили Reuters и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники и данные консалтинговой компании Vanguard Tech.

Люди, находившиеся на катерах, потребовали, чтобы танкер остановил двигатель и подготовился к абордажу, однако судно ускорилось и продолжило движение. Впоследствии его сопровождал военный корабль США.

Иранское агентство «Фарс» заявило, что, по данным иранских чиновников, танкер вошел в территориальные воды Ирана, а после предупреждения покинул район «без каких-либо особых инцидентов, связанных с безопасностью». При этом Reuters пишет, что танкер не входил в территориальные воды Ирана.

В тот же день, как сообщает Bloomberg, американский истребитель F-35C сбил беспилотник Ирана, который направлялся к американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море.

В Центральном командовании США заявили, что самолет сбил дрон в целях самообороны, поскольку беспилотник «агрессивно приближался» к авианосцу с «неясными намерениями».

США и Иран рассчитывают провести переговоры об иранской ядерной программе. Они намечены на 6 февраля. Власти Ирана настаивают на том, чтобы перенести встречу из Стамбула в Оман, сообщает Axios.

В последние недели США допускали, что могут нанести военный удар по Ирану. Однако 31 января президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведет с США «серьезные переговоры». Трамп сообщил, что решит, как поступить с Тегераном, по результатам переговоров.

