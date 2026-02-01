Трамп заявил, что Иран ведет с США «серьезные переговоры»

Президент США Дональд Трамп заявил 31 января, что Иран должен заключить с Соединенными Штатами «удовлетворительное» соглашение, которое приведет к тому, что у этой страны не будет ядерного оружия.

«Я не знаю, согласятся ли они на это. Но они ведут с нами переговоры. Серьезные переговоры», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время полета во Флориду.

Трамп отказался сказать журналистам, что он собирается сделать с Ираном. Ранее президент США заявил, что по результатам переговоров Вашингтон решит, как поступить с Тегераном. «Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, в противном случае посмотрим, что будет… У нас есть большой флот, который направляется туда», — сказал он Fox News.

Трамп добавил, что США из соображений безопасности не сообщают союзникам на Ближнем Востоке о планах возможных ударов. «Мы не можем рассказать им о плане. Если бы я рассказал им о плане, это было бы почти так же плохо, как рассказать вам о плане — на самом деле, это могло бы быть еще хуже», — заявил он.

Дональд Трамп в январе пригрозил вмешаться в ситуацию в Иране после того, как в стране жестко подавили антиправительственные протесты. На этом фоне США направили к берегам Ирана военно-морскую ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».

Из-за этого возникли опасения, что между США и Ираном может возникнуть прямая конфронтация. Тегеран ранее предупредил, что в случае нападения ответит ракетными ударами по базам, кораблям и союзникам США, в частности, по Израилю.

Трамп считает, что Иран предпочтет заключить соглашение по своим ядерным и ракетным программам, чем воевать с США.

