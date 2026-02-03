Гладков: с начала года в Белгородской области погиб 21 мирный житель, почти 100 человек получили ранения
В приграничных районах Белгородской области с начала 2026 года погиб 21 мирный житель в результате украинских атак, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, еще 98 человек получили ранения, в том числе шестеро детей.
«Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз», — добавил Гладков.
Он заявил, что встретится с главами муниципалитетов, представителями Минобороны и военных подразделений, чтобы «усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности».
25 января Гладков сообщал, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу с начала войны. Пострадавших нет, но повреждения получили объекты энергетики.
В мае 2025 года губернатор говорил, что с начала войны в регионе погибли более 320 мирных жителей.