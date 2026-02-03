Следственный комитет Армении впервые официально подтвердил, что подозреваемыми в убийстве 23-летней уроженки Чечни Айшат Баймурадовой считаются двое граждан России — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсаров, сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на ответ ведомства.

В СК Армении считают, что Иминова и Байсаров действовали по указанию «пока не установленного лица». Ведомство еще в декабре 2025 года обратилось к России за помощью в расследовании, но до сих пор не получило ответа.

По версии следствия, причиной смерти Баймурадовой стало механическое удушение, хотя, отмечает СК, однозначно установить это невозможно.

На теле убитой, сообщило ведомство, нашли «мелкие и крупные очаги кровоизлияния — результат воздействия тупых предметов, а также несколько небольших поверхностных дефектов кожи на правой половине лица». По мнению следователей, эти дефекты могли быть вызваны «воздействием высокой температуры».

Источник «Дождя», близкий к следствию, утверждал, что девушку могли отравить.

Следственный комитет Армении 1 декабря отправил в Интерпол на подозреваемых — это менее формальный, чем , запрос. Почему выбрали именно такой механизм, не уточняется.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова пропала в Ереване 15 октября. Девушка пошла на встречу с Кариной Иминовой и не вернулась.Через несколько дней Баймурадову нашли мертвой.

Иминова попала на камеры видеонаблюдения дома, где убили Баймурадову. В момент съемки, по данным правозащитников и журналистов, ее сопровождал уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Считается, что он племянник бизнесмена Руслана Байсарова — отца младшего сына певицы Кристины Орбакайте и друга главы Чечни Рамзана Кадырова.

Тело Баймурадовой до сих пор не могут похоронить, сообщал телеканал «Дождь». Родственники не отвечают на запросы властей Армении, а правозащитникам, которые хотели подготовить похороны, тело не выдают.