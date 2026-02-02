В метро Москвы «в случае необходимости» будут досматривать телефоны пассажиров

В метро Москвы «в случае необходимости» могут досматривать телефоны пассажиров в дополнение к уже существующим мерам безопасности, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена столицы.

Меры по досмотру телефонов вводятся в соответствии с приказом Минтранса от 4 февраля 2025 года. Он регулирует правила досмотра, а также дополнительного и повторного досмотра для обеспечения транспортной безопасности.

Так, для проверки телефона или ноутбука сотрудники метро могут потребовать от пассажира включить гаджет, чтобы проверить работает ли он, говорится в документе.

Представители метро подчеркнули, что «безопасность пассажиров и комфорт во время поездок» — это их приоритет. Сейчас в целях безопасности все пассажиры столичного метрополитена проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов, напомнили в пресс-службе.

Адвокат Михаил Салкин объяснял РБК, что сотрудники метро не могут выписывать штрафы пассажирам за отказ включить телефон при досмотре, но могут не пустить их на станцию.

Проверку телефонов и ноутбуков уже проводят в метро Петербурга. В августе 2025-го местные жители жаловались, что их перестали пускать на станции с разряженной техникой, а зарядить на месте гаджеты не разрешают.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков во время прямой линии в конце января объяснял проверки «повышенными мерами безопасности». «Время непростое», — отмечал он.