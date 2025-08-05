Жители Петербурга рассказали «Фонтанке», что сотрудники метрополитена перестали пускать на станции людей с разряженными гаджетами или устройствами, которые не работают автономно.

По словам двоих петербуржцев, при входе в метро их отправили на досмотр, где попросили включить технику. У одного был при себе монитор, у другого — разрядившийся ноутбук. Подключить устройства к розетке прямо в метро им не разрешили — оказалось, что это запрещено.

В пресс-службе метрополитена объяснили проверки усилением мер безопасности на основе приказа министерства транспорта РФ № 34. Новые правила, как выяснилось, вступили в силу 1 марта 2025 года.

Требование о проверках гаджетов появилось «в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена с использованием подобных устройств», заявил представитель метрополитена. Проверки в метро он назвал «вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам».

Запрет на использование розеток при досмотре пресс-служба объяснила «плотностью пассажиропотока, дефицитом площадей и технических условий». Кроме того, напряжение сети в пунктах досмотра, как утверждается, подается без стабилизации, что может повредить гаджеты.