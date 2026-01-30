Сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров показать экран телефона из-за повышенных мер безопасности. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, передает РБК.

29 января во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» житель города спросил у Полякова, почему в метро появились объявления о том, что пассажиры при входе должны показать включенный экран своего телефона, если этого потребуют сотрудники.

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. <…> На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием», — ответил Поляков.

По его словам, сотрудники метрополитена не проверяют содержимое телефона и не просят пассажиров разблокировать устройство.

«Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и, соответственно, пошли дальше», — добавил он.

«Фонтанка» пишет, что корреспондента издания недавно при входе в метро попросили включить экран смартфона и ноутбук, а также продемонстрировать, что «его наушники — действительно наушники».

В августе 2025 года «Фонтанка» сообщала, что сотрудники петербургского метро перестали пускать на станции людей с разряженными гаджетами или устройствами, которые не работают автономно. При этом жители рассказывали, что подключить устройства к розетке прямо в метро им не разрешили — оказалось, что это запрещено. Требование о проверках гаджетов появилось «в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена с использованием подобных устройств», говорил представитель метрополитена. Проверки в метро он назвал «вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам».