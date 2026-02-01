Премьер-министр Великобритании призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер заявил, что младший брат короля Великобритании Карла III, 65-летний Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, должен дать показания конгрессу США по делу финансиста , сообщает Reuters.

«Любой, кто обладает информацией, должен быть готов поделиться ею в любой форме, в которой его об этом попросят. Невозможно сосредоточиться на интересах жертв, если не готов к этому», — сказал Стармер, выступая перед журналистами 31 января.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не ответил на запрос Reuters. Букингемский дворец отказался от комментариев.

Британский премьер сделал такое заявление после того, как Минюст США опубликовал новую серию документов по делу Эпштейна. В них оказались электронные письма, которые показывают, что Эндрю более чем два года общался с Эпштейном после того, как в 2008 году финансиста признали виновным в сексуализированных преступлениях против детей.

В опубликованных материалах также оказались фотографии, на которых Эндрю сидит на коленях и трогает за талию женщину, которая лежит на полу. Лицо женщины на фотографиях заретушировано.

Jon Elswick / AP / Scanpix / LETA

Из документов, которые распространил Минюст США, следует, что Эндрю регулярно переписывался с Эпштейном, в том числе обсуждал с ним потенциальные деловые сделки, светские встречи, а также женщин, которых финансист предлагал познакомить с принцем. В одном из писем Эпштейн предлагал привести трех женщин в Букингемский дворец, отмечает Reuters.

Эндрю дружил с Джеффри Эпштейном. Брат британского короля отрицал, что причастен к преступлениям американского финансиста, и говорил, что прекратил с ним общение после того, как Эпштейну вынесли приговор в 2008 году. По его словам, они встречались в Нью-Йорке в 2010 году — но лишь для того, чтобы положить конец отношениям.

Одна из жертв Эпштейна — американка Вирджиния Джуффре — говорила, что финансист «одалживал» ее своим влиятельным знакомым, в том числе Эндрю. По ее словам, у нее трижды был секс с Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет. Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года.

Король Великобритании в октябре 2025 года лишил Эндрю титула принца.

