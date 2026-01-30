Опубликованы три миллиона документов по делу Эпштейна. В них упоминаются Билл Гейтс и Илон Маск

Министерство юстиции США опубликовало новую серию документов (1, 2, 3), связанных с расследованием дела финансиста , которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации, сообщает CNN 30 января.

Всего министерство опубликовало более трех миллионов файлов, в том числе более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, сообщил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш на пресс-конференции.

Часть опубликованных материалов скрыта. В частности, по словам заместителя генпрокурора Тодда Бланша, в документах заретушировали личную информацию о жертвах Эпштейна, а также откровенные фото и видео. Как отмечает CNN, в материалах уже обнаружили неотредактированные имена жертв.

Тодд Бланш заявил, что Белый дом никак не вмешивался в работу Минюста перед публикацией документов. «Существует такое утверждение, что министерство юстиции должно защищать Дональда Трампа. Это неправда. Так никогда не было. Мы всегда заботимся о жертвах», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп упоминается в документах. В соцсетях и некоторых СМИ широко разошелся документ ФБР, содержащий список обвинений в сексуализированном насилии, связанных с Дональдом Трампом. Его составили в августе 2025 года. Как пишет CNN, многие из обвинений, по всей видимости, содержат непроверенные данные. После публикации Минюст удалил две версии документа, однако сейчас файл вновь доступен на сайте ведомства (.pdf).

Часть файлов касается допросов свидетелей, проведенных ФБР. В одном из допросов 2021 года жертва рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте подверглась сексуализированному насилию со стороны Эпштейна после того, как рассказала ему, что ранее подвергалась домогательствам. Во время другого допроса, проведенного в июне 2020 года, свидетель рассказал об отношениях бывшего советника Трампа Стива Бэннона с Эпштейном.

В документах нашли упоминания некоторых американских политиков и бизнесменов. Так, The Telegraph пишет, что в части файлов оказались письма, которые Эпштейн отправил самому себе в 2013 году: в них утверждается, что у основателя Microsoft Билла Гейтса якобы выявили инфекцию, передающуюся половым путем, после общения с «русскими девушками». Эта информация не подтверждена.

В другом файле (.pdf) представлено письмо, которое глава Tesla и SpaceX Илон Маск отправил Эпштейну в 2013 году. В нем Маск спрашивает: «Когда мы должны отправиться на ваш остров?» Ранее Маск говорил, что отверг приглашение на один из двух островов, которыми владел Эпштейн.

Как сообщает Associated Press, некоторые документы связаны с заключением Эпштейна под стражу и его самоубийством. В части файлов — отчеты ФБР об общении с информаторами, которые рассказывали истории, связанные с оккультизмом и человеческими жертвоприношениями.

Министерство юстиции США начало публиковать первые материалы по делу Эпштейна в декабре 2025 года. За несколько недель до этого Дональд Трамп подписал закон, обязывающий Минюст опубликовать все материалы по делу Эпштейна. К концу января министерство распространило более трех с половиной миллионов файлов. Всего в деле около шести миллионов материалов.

