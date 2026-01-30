Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы и пригрозил пошлинами странам, поставляющим ей нефть

Президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, напрямую или через посредников поставляющих нефть на Кубу.

«Президент принимает решительные меры для противодействия злоупотреблениям коммунистического кубинского режима, чтобы привлечь его к ответственности за поддержку враждебных субъектов, терроризма и региональной нестабильности, которые угрожают безопасности и внешней политике США. Кубинский режим сотрудничает со многими враждебными странами <…>, размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты. Например, на Кубе находится крупнейший российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся кражей конфиденциальной информации, представляющей национальную безопасность, из США», — говорится на сайте Белого дома.

В администрации Трампа также добавили, что власти Кубы предоставляют убежище террористическим группировкам, преследуют и пытают политических оппонентов, отрицают свободу слова, наживаются на страданиях кубинского народа, а также «несут хаос», распространяя коммунистическую идеологию.

По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа ищет внутри кубинского правительства людей, которые могли бы помочь заключить сделку и сместить нынешний режим до конца 2026 года. Именно с помощью такого внутреннего агента был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, и эта операция, как отмечала WSJ, «воодушевила» администрацию Трампа. Источники издания говорили, что в окружении Трампа экономику Кубы оценивают как близкую к краху и считают, что правительство «никогда не было столь хрупким» как сейчас — после потери венесуэльской нефти, которая составляла основу кубинской экономики. По словам американских чиновников, Вашингтон намерен ослабить режим, перекрыв поставки этой нефти.

11 января Трамп заявлял, что Куба больше не будет получать из Венесуэлы нефть и деньги, за счет которых она жила «на протяжении многих лет».

