Литва не стала лишать Леонида Волкова вида на жительство

Власти Литвы заявили, что не будут аннулировать вид на жительство в стране руководителя политических проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, пишет Delfi.

«В ходе оценки не было выявлено никаких обстоятельств, указывающих на то, что Леонид Волков оказывает поддержку российскому режиму и его продолжающейся агрессии против Украины. Следовательно, представитель российской оппозиции имеет действующее временное разрешение и может продолжать проживать в Литве», — заявил на пресс-конференции 29 января министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Директор департамента миграции Литвы Индре Гаспере также подтвердила, что правовой статус Волкова в стране не меняется, поскольку российский оппозиционер не представляет угрозы национальной безопасности. При этом она отметила, что сам факт проверки Волкова властями можно расценивать как «предупреждение и желтую карточку».

Поводом для проверки правового статуса Волкова в Литве стали его высказывания про основателя Дениса Капустина и руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас работает в «Русском добровольческом корпусе», опубликовала в фейсбуке сообщение, которое Леонид Волков написал ей после известия о смерти Дениса Капустина (тогда еще не было известно, что его смерть инсценировали). Волков назвал Капустина «нациком», который вместе с РДК «решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога [Кирилла] Буданова». Позже Волков выразил сожаление из-за того, что написал это сообщение.

Помимо властей Литвы, расследование по факту высказываний Леонида Волкова открыли в Украине. Оно проводится по статье об оправдании агрессии РФ и прославлении ее участников. В офисе генпрокурора Украины сообщали, что пока не уведомляли кого-либо о подозрении по делу.

