Генпрокуратура России направила в Басманный районный суд Москвы дело в отношении бывшего премьера Украины и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую обвиняют в распространении «фейков» (пункты «в» и «д» части 2 статьи 207.3 УК) о российской армии, сообщает ведомство.

По версии следствия, Тимошенко, разместила в одной из соцсетей публикацию, которая содержала «заведомо ложные сведения» о причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене — руководствуясь при этом мотивами «политической, идеологической ненависти и вражды».

Генпрокуратура утвердила обвинение против Тимошенко. Когда суд будет рассматривать дело — неизвестно. На сайте московских судов на момент публикации новости «Медузе» не удалось найти карточку дела.

В июне 2024 года РИА Новости сообщило, что МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск, но никаких подробностей не привело. По какой статье разыскивалась Тимошенко, на тот момент было неизвестно. Генпрокуратура уточняет, что в июле того же года Тимошенко была объявлена в международный розыск, а в декабре ее заочно арестовали.

В Украине Тимошенко тоже преследуют по уголовной статье. В январе 2026-го ей сообщили о в подкупе депутатов Верховной рады. По версии антикоррупционных органов Украины, Тимошенко «инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований». Она все обвинения отрицает и пока находится на свободе под залогом в 33 миллиона гривен (около 650 тысяч евро)

