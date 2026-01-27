Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обяжет российских операторов отключать связь по требованию ФСБ. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Поправки в федеральный закон «О связи» предложило внести правительство России. Они предусматривают два основных изменения:

операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание любых услуг связи по требованию ФСБ при «угрозах безопасности граждан и государства»;

операторы не будут нести материальную ответственность перед клиентами за такие отключения.

О подготовке законопроекта сообщали «Ведомости» еще в ноябре 2025-го. Опрошенные газетой эксперты предполагали, что ФСБ получит право требовать отключать мобильную связь при проведении контртеррористических операций и для борьбы с организованной преступностью, во время массовых беспорядков, ЧС и на важных государственных мероприятиях.

Сейчас в проекте не уточняется, при каких именно «угрозах безопасности» можно будет отключать связь, отмечает «Медиазона». Действующее законодательство допускает отключение интернета при реальной угрозе теракта или для преследования тех, кто его совершил, писало издание Faridaily.

Изначально предполагалось, что цель законопроекта — освободить операторов от ответственности за отключение мобильного интернета во время атак беспилотников.

Однако, отмечало Faridaily со ссылкой на экспертов, трактовать формулировки законопроекта можно шире, чем отключение мобильного или стационарного интернета. Так, по действующему законодательству, под услугами связи понимается в том числе телефонная связь и другие виды связи, включая почтовые отправления.

Отключением интернета из-за дронов на заседании Госдумы 27 января объяснял необходимость проекта закона и замминистра цифрового развития Иван Лебедев. Депутаты спросили его, почему поправки дают возможность отключить все средства связи, а поводы для этого не конкретизированы. «Что отключать, в какой момент, в каком объеме», по словам Лебедева, будут определять непубличные акты президента и правительства, чтобы «враги его (закон) до конца не понимали». Лебедев утверждает, что отключать связь будут «только в режиме действительной оперативной необходимости, никоим образом без перегибов».

Как в России уже отключают интернет

Как в России уже отключают интернет

