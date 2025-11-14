Правительство России предложило обязать операторов отключать связь по требованию ФСБ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российских операторов отключать связь по требованию ФСБ. В случае такого отключения, говорится в проекте закона, операторы не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг.

Авторы документа предлагают внести поправки в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи». Он обяжет операторов отключать связь по запросу властей «в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства РФ, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Законопроект, говорится в пояснительной записке, направлен «на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму».

Да, это реклама (и она помогает нам выжить)

Чтобы читать все, что заблокировано, нужен VPN. Попробуйте AmneziaVPN — его делают наши друзья, и они верят в то, что доступ к информации должен быть у всех.

О подготовке этого законопроекта ранее сообщали «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты предполагали, что ФСБ получит право требовать прекратить предоставление услуг мобильной связи при проведении контртеррористических операций, предотвращении массовых беспорядков, для обеспечения безопасности при ЧС или на важных государственных мероприятиях, а также для борьбы с организованной преступностью, «когда использование связи может способствовать совершению тяжких преступлений».

Как в России уже отключают интернет

Как умирает интернет: карта шатдаунов. Мы подготовили ее совместно с проектом «На связи» Большинство россиян каждый день сталкиваются с отключениями. «Белые списки» становятся главным способом жесткой (и очень эффективной) фильтрации интернета

Как в России уже отключают интернет

Как умирает интернет: карта шатдаунов. Мы подготовили ее совместно с проектом «На связи» Большинство россиян каждый день сталкиваются с отключениями. «Белые списки» становятся главным способом жесткой (и очень эффективной) фильтрации интернета