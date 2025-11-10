«Ведомости»: российских операторов обяжут отключать абонентов от связи по требованию ФСБ

Российские операторы должны будут прекращать оказание услуг при поступлении соответствующего запроса от ФСБ, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки разработало министерство цифрового развития. Законопроект, как стало известно изданию, уже одобрен правительственной комиссией.

Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ «в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ». Более подробного описания в законопроекте нет, упоминается лишь «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Опрошенные изданием эксперты предположили, что ФСБ получит право требовать прекратить предоставление услуг связи при проведении контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков, для обеспечение безопасности при ЧС или на важных государственных мероприятиях, а также для борьбы с организованной преступностью, «когда использование связи может способствовать совершению тяжких преступлений».

Оператор связи, говорится в законопроекте, не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб.

В Минцифры и аппарате правительства на запрос «Ведомостей» на момент публикации не ответили. Все операторы «Большой четверки» от комментариев отказались.

По действующим законам, российские операторы связи обязаны предоставлять государственным органам информацию об абонентах и оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в рамках . Обязанность прекращать предоставление услуг связи по запросу ФСБ в законодательстве пока напрямую не закреплена.

