В системе бронирования авиаперелетов Leonardo произошел сбой. «Аэрофлот» предупредил о задержках рейсов

В системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») произошел глобальный сбой, сообщил «Аэрофлот».

Из-за этого авиакомпания «временно ограничила» регистрацию пассажиров и багажа, а также оформление билетов. Это затронуло все каналы продаж авиакомпании — сайт, контакт-центр и агентов. В «Аэрофлоте» предупредили, что возможны «корректировки в расписании».

В авиакомпании «Победа» также сообщили о проблемах с бронированием, отметив, что регистрация пассажиров в аэропортах происходит «в ручном режиме».

Наличие сбоев также подтвердили авиакомпании Azur Air, «Ижавиа»,«Уральские Авиалинии», «Ираэро», «Руслайн», NordStar, «Северсталь Авиа».

В «Ростехе» заявили, что сбой Leonardo связан с неполадками в работе сетевой инфраструктуры. Сроки восстановления работоспособности в госкорпорации не назвали.

Обновлено. Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» сообщил, что система Leonardo, а также «Астра» и «Сирена», тоже затронутые сбоем, восстановили работу.

Систему Leonardo используют практически все крупные российские авиакомпании.

Последний крупный сбой в Leonardo произошел в сентябре 2023 года. Тогда система не работала около получаса, позже «Ростех» объяснил инцидент массированной DDoS-атакой из-за границы. В 2024 году в офисах Leonardo из-за этого случая проводились обыски.

Читайте также

Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров

Читайте также

Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров