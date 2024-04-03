В Москве пришли с обысками к разработчику системы бронирования Leonardo, где осенью произошел масштабный сбой

В Москве у компании — разработчика российской системы бронирования авиабилетов Leonardo — проходят обыски. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии пришли в офис компании на Ленинградском проспекте, сообщают «Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Коммерсанта», действия сотрудников правоохранительных органов «связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года». Компания, утверждает источник, уведомила правоохранительные органы «об инцидентах в сфере информационной безопасности, предоставляет доступ ко всем необходимым документам и данным в ходе расследования». В ходе обыска силовики изучают технику для установления «возможных уязвимостей», в офисе происходит выемка документов.

«Коммерсант» пишет, что «оперативные мероприятия» также проходят в АО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК), офис которого находится в одном здании с «Сирена-Трэвел». Неизвестно, связаны ли обыски у НИЦ АСК и «Сирена-Трэвел», отмечает газета.

Ранее о том, что сотрудники СОБРа пришли с обысками в НИЦ АСК сообщил телеграм-канал Shot, заявив, что компания работает в IT-сфере и предоставляет «предприятиям машиностроения услуги в области компьютерного обеспечения». «Агентство» отмечает, что НИЦ АСК входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая производит российские гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Агентство» напоминает, что в феврале украинские СМИ и мониторинговые каналы сообщали, что Россия, вероятно впервые, применила ракету «Циркон» в Украине. Утверждалось, что ракету использовали при обстреле Киева 7 февраля. Позже Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз подтвердил, что одной из перехваченных ракет был «Циркон».

«Коммерсант» не исключил, что обыски также могут проходить в домах фигурантов дела, связанного с обысками «Сирена-Трэвел». Издание поясняет, что сегодня Мещанский суд Москвы также разрешил МВД «проведение мероприятий» в домах двух людей. Их имена газета не называет.

Осенью 2023 года в системе Leonardo произошел масштабный сбой: с проблемами при регистрации пассажиров в аэропортах столкнулись «Аэрофлот», «Россия», Azur Air, Red Wings, «Победа», а также «Уральские авиалинии». В «Ростехе» сбой объяснили массированной DDOS-атака из-за рубежа.

Незадолго до этого хакеры из группировки Muppets, вероятно, действующие в интересах Украины, взломали базу данных системы «Сирена-Трэвел» с информацией о пассажирах российских авиакомпаний. Хакеры утверждали, что получили доступ к 664,6 миллиона записей об авиаперелетах в период с 2007 по 2023 год. Среди утекших данных — фамилии, имена и телефоны пассажиров, маршруты, тарифы, а также информация о цене билетов.

Взлом «Сирена-Трэвел»

Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров

Взлом «Сирена-Трэвел»

Хакеры взломали базу данных системы бронирования «Сирена-Трэвел». К ним попала информация о 664 миллионах (!) перелетов за 16 лет Взломщики получили имена, телефоны и номера документов пассажиров