В 2025 году в России количество авиарейсов, задержанных на три часа и более, выросло два раза по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют расчетов, сделанных «АльфаСтрахованием» для «Коммерсанта».

Около 4,5 миллиона пассажиров 30,5 тысячи рейсов ожидали вылета более трех часов, причем 3 миллиона из них ждали более четырех часов, пишет издание. В статистике не учитываются рейсы, которые были по тем или иным причинам отменены.

В целом, по данным «АльфаСтрахования», в 2025 году каждый восьмой авиарейс задерживался с вылетом на час и более. Доля рейсов, вылетевших по расписанию (с задержкой до 15 минут), упала за год с 71% до 59%.

Главной причиной задержки рейсов, отмечает издание, в 2025 году оставались ограничения работы аэропортов из-за опасности атак дронов. Однако, отметили представители авиакомпаний, избежать еще большего роста длительности задержек помогло распространение практики частичного, а не полного ограничения воздушного пространства. В таких случаях аэропортам разрешают выпускать или принимать самолеты по определенному безопасному курсу.

Кроме того, отметил один из собеседников издания, «в крупнейших аэропортах очень усилили микроменеджмент и ручное управление для быстрого разруливания очередей из самолетов и пассажиров, чего не хватает в ряде региональных аэропортов».

В октябре 2025 года, напоминает «Коммерсант», перевозчики просили Минтранс рассмотреть возможность господдержки. Однако в начале 2026 года глава ведомства Андрей Никитин сообщил ТАСС, что вопрос компенсации ущерба авикомпаниям от плана «Ковер», который вводят при угрозе беспилотников, не стоит. Минтранс, по словам Никитина, «старается поддерживать компании с точки зрения других приоритетов».

При этом министр транспорта заявил, что «„Ковры“ стали переноситься легче, чем раньше». «Я предложил коллегам относиться к закрытию аэропортов как к неприятной рутине и посмотреть, как мы можем облегчить ситуацию для пассажиров», — добавил он.

Ограничения на полеты из-за атак беспилотников вводятся в России регулярно, в том числе в крупнейших по потоку пассажиров аэропортах — в Москве и Петербурге. Региональные аэропорты также часто закрывают на прием и отправку рейсов. Закрытие аэропортов как минимум несколько раз (1, 2) в прошлом году приводило к задержкам сотен рейсов.

