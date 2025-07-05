Работу Шереметьево и Пулково ограничивали из-за дронов и ветра. В аэропортах задержаны более 200 рейсов, десятки отменены

В московском аэропорту Шереметьево утром 5 июля были введены ограничения на вылет рейсов. В Росавиации объяснили такую меру «ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра». Об ограничениях объявили на фоне сообщений об атаках украинских дронов. Как заявляли Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин, бесплотники были сбиты в том числе в Московской области.

В 14:38 в телеграм-канале официального представителя Росавиации было объявлено, что ограничения на работу Шереметьево сняты. При этом подчеркивалось, что некоторые рейсы вылетали и во время действия ограничений.

Ограничения в ночь на 5 июля вводились и в аэропорту Пулково. Утром 5 июля сообщалось о сбитых дронах над Ленинградской областью. С 16:30 до 17:40 Пулково вновь не принимало и не отправляло рейсы, сообщала Росавиация.

Днем 5 июля в телеграм-каналах появились сообщения о коллапсе в Шереметьево и Пулково. Так, «База» пишет, что в аэропорту Шереметьево было задержано более 170 рейсов, почти 50 отменено. В Пулково отменены более 30 рейсов, еще около 100 перенесено. В администрации Пулково сообщили «Коммерсанту», что на запасные аэродромы было отправлено 10 бортов, а часть рейсов в Москву отменили, их выполнят на воздушных судах большей вместимости.

В Шереметьево, пишут «Осторожно, новости», весь день задерживались как международные, так и внутрироссийские рейсы. В частности, пассажиры рейса в Алматы заявили, что утром их посадили в самолёт, где продержали полтора часа. Потом их вернули обратно в аэропорт, вылет сейчас задержан до 0:40 воскресенья. Один из рейсов из Шереметьево в Пулково сначала был задержан на пять часов, затем не смог приземлиться в Санкт-Петербурге и был отправлен назад в Москву — в аэропорт Внуково. До Петербурга пассажиры этого рейса добрались лишь вечером 5 июля.

Отмены и задержаны рейсы и в других российских аэропортах. Так, пишет Sotavision, в Калининграде восемь рейсов отменены и около тридцати задержаны, в Нижнем Новгороде отменены пять и задержаны десять рейсов, не менее семи самолетов не могут вылететь из аэропортов Екатеринбурга, Казани, Самары и Саратова.

Пассажиры отмененных и перенесенных рейсов в Шереметьево и Пулково, писала «Фонтанка», жаловались, что не могут получить информацию о своих рейсах, а авиакомпании не обеспечили их проживанием и нормальным питанием, не предложили альтернативных вариантов перелета. Билеты на поезда между Москвой и Петербургом, отмечало издание, были быстро раскуплены, и остались лишь самые дорогие или неудобные по времени варианты. Одна из собеседниц «Фонтанки» рассказала, что вместе с другими пассажирами была вынуждена взять такси из Москвы в Петербург. «Это вышло дешевле, чем любой оставшийся билет на поезд с Ленинградского вокзала», — рассказала она.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила, что мониторит ситуацию с задержками рейсов в аэропортах «в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг».

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Фото на обложке: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA