Еврокомиссия начала расследование из-за чат-бота Grok, «раздевающего» людей

Еврокомиссия начала расследование из-за чат-бота Grok, который может создавать сексуализированные изображения на основе фотографий реальных людей. Grok разработан компанией xAI Илона Маска.

О начале расследования сообщила Reuters Регина Доэрти, член Европейского парламента, представляющая Ирландию. По ее словам, в ходе расследования планируется выяснить, выполняла ли X требования законодательства ЕС в области цифровых технологий «для правильной оценки рисков и предотвращения распространения незаконного и вредного контента».

В самой Еврокомиссии новое расследование, связанное с Grok, пока не прокомментировали.

Ранее собственные расследования в отношении соцсети X, чья нейросеть Grok позволяла пользователям генерировать сексуализированные изображения на основе фотографий реальных людей, начали регуляторы в ряде стран, в том числе в Австралии, Великобритании, Германии и Франции. Grok временно запретили в Индонезии и Малайзии, последняя страна уже сняла запрет.

В середине января cоцсеть Х объявила, что запретила чат-боту Grok «раздевать» людей в странах, «где это незаконно», а также оставила возможность создания и редактирования изображений только платным подписчикам.

В декабре Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х на 120 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых услугах, в том числе за «вводящую в заблуждение» синюю галочку. В ответ госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи обвинили регулятор ЕС в нападках на американские компании и в цензуре.

