Соцсеть Х запретила чат-боту Grok «раздевать» людей в странах, «где это незаконно»

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, больше не сможет создавать сексуализированные изображения на основе фотографий реальных людей в тех юрисдикциях, где это незаконно, объявило руководство соцсети Х.

«Мы приняли технологические меры, чтобы предотвратить редактирование через Grok изображений реальных людей в откровенной одежде, такой как бикини. Это ограничение распространяется на всех пользователей, включая платных подписчиков», — говорится в заявлении Х. — Теперь мы блокируем по географическому признаку возможность для всех пользователей создавать изображения реальных людей в бикини, нижнем белье и подобной одежде через Grok в тех юрисдикциях, где это незаконно».

В соцсети подчеркнули, что платформа продолжает придерживаться политики абсолютной нетерпимости к любым формам сексуальной эксплуатации детей, несанкционированной демонстрации наготы и нежелательного контента сексуального характера.

Кроме того, рассказали в компании, с настоящего момента создание и редактирование изображений через аккаунт Grok в соцсети X доступны только платным подписчикам. Согласно заявлению Х, это обеспечит дополнительный уровень защиты и поможет привлечь к ответственности тех, кто пытается использовать чат-бот для нарушения закона и правил соцсети.

Соцсеть Х пошла на обновление своей политики после очередного скандала с чат-ботом Grok, с помощью которого пользователи массово генерировали сексуализированные изображения на основе реальных фото. Незадолго до заявления Х власти Калифорнии объявили о начале расследования по факту распространения материалов сексуального характера с использованием Grok. До этого аналогичные расследованияя анонсировали Великобритания и Евросоюз, а Малайзия и Индонезия заблокировали Grok.

