США вновь выслали группу россиян. Это как минимум четвертый депортационный рейс за последний год

Еще одна группа граждан России выслана из США депортационным рейсом, сообщают «Верстка» и «Агентство» со ссылкой на президента организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрия Валуева.

Рейс вылетел из аэропорта в Месе, штат Аризона, и сначала полетит в Портсмут (штат Нью-Гемпшир) для дозаправки, а затем дальше — вероятно, как и в предыдущие разы, транзитом через Египет.

По словам Валуева, за несколько дней до рейса высылаемых начали переводить в иммиграционную тюрьму в Аризоне. Он утверждает, что к высылке готовили около 20 россиян. На борту депортационного рейса, как сказал Валуев, может быть «несколько десятков» человек, но помимо россиян депортируют также граждан Ирана и беженцев из арабоязычных стран.

Перед отправлением рейса с него сняли нескольких женщин, из них как минимум три — россиянки, петиции которых находятся на рассмотрении, пишет «Агентство». Издание отмечает, что это как минимум четвертый массовый депортационный рейс из США с россиянами на борту за последний год.

На втором президентском сроке Дональда Трампа США ужесточили миграционную политику и начали в том числе высылать из страны россиян, которым отказали в получении убежища или которые нарушили правила легального пребывания в стране. По разным подсчетам, в течение 2025 года было три или четыре таких депортационных рейса. Последний из них прилетел в Москву в ночь на 9 декабря. По данным «Агентства», после приземления некоторые мужчины, которые были на рейсе, получили повестки.

