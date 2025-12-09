США депортировали еще одну группу россиян. По данным «Агентства», в московском аэропорту прибывшим мужчинам вручили повестки

США выслали из страны еще одну группу россиян. После приземления в московском аэропорту Домодедово в ночь на 9 декабря они получили повестки, утверждает издание «Агентство» со ссылкой на президента организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрия Валуева.

Собеседник «Агентства» предполагает, что повестки, которые вручили принудительно возвращенным в Россию мужчинам, скорее всего, касаются постановки на воинский учет или требования о явке в военкоматы. Связаться с кем-либо из депортированных россиян «Агентство» не смогло.

Это уже не первый случай депортации россиян из США в течение 2025 года. О вылете рейса, на борту которого были депортированные, стало известно 7 декабря. Дмитрий Валуев писал, что точное количество высылаемых из страны россиян неизвестно. О депортации также сообщила The New York Times, выяснившая, что 7 декабря из аэропорта в Месе, штат Аризона, вылетел самолет, на котором США выслали из страны около 50 иранцев. На борту этого самолета, по информации газеты, также были россияне, но сколько — неизвестно. На пути в Иран самолет должен был сделать остановки в Египте и Кувейте.

Директор по развитию юридической компании Modern Law Group Марина Соколовская, которая живет в США и занимается иммиграционными вопросами, 8 декабря написала, что «прямо сейчас в аэропорту Каира заходит на посадку самолет из США, на борту которого десятки депортированных россиян, иранцев и граждан других стран». По ее словам, в Египте пассажиров этого самолета должны были пересадить на рейсы в родные страны.

За несколько дней до депортации Дмитрий Валуев, рассказавший «Агентству» о подготовке этой высылки, утверждал, что среди высылаемых россиян есть в том числе оппозиционеры, однако детали неизвестны.

После прихода Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года США ужесточили миграционную политику и начали в том числе высылать из страны россиян, которым отказали в получении убежища или которые нарушили правила легального пребывания в стране. В течение 2025 года, по подсчетам разных изданий, было уже три или четыре таких «депортационных» рейса.

Одним из депортированных оказался активист Леонид Мелехин, которого неоднократно задерживали в России за участие в акциях протеста. В августе 2024 года он перешел границу Мексики и США и запросил политическое убежище. Он несколько месяцев был в американской иммиграционной тюрьме, и в итоге в убежище ему отказали, после чего он был депортирован. В июле 2025 года суд в Перми арестовал прибывшего в Россию Мелехина по обвинению в «оправдании терроризма».

Читайте также

США за один день депортировали несколько десятков россиян Среди них — просители политического убежища и бывший военный, которого в России преследуют за побег из части. Одного из высланных задержали

Читайте также

США за один день депортировали несколько десятков россиян Среди них — просители политического убежища и бывший военный, которого в России преследуют за побег из части. Одного из высланных задержали