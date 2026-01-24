Трамп пригрозил Канаде 100-процентными пошлинами, если она заключит торговое соглашение с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100% на все канадские товары, если Канада заключит торговое соглашение с Китаем. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, премьер-министр Канады Марк Карни (Трамп в своем посте называет его губернатором — прим. «Медузы») «глубоко ошибается», если думает, что «сможет превратить Канаду в перевалочный пункт для китайских товаров».
«Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом. Если Канада заключит сделку с Китаем, на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложен 100% таможенный тариф», — заявил Трамп.
Карни в ходе недавнего визита в Китай называл Пекин «надежным и предсказуемым партнером», напоминает Reuters. На экономическом форуме в Давосе он также призывал европейских лидеров привлекать инвестиции из Китая.
22 января Трамп заявил, что отзывает приглашение Марку Карни в Совет мира. Это произошло вскоре после выступления канадского премьера на форуме в Давосе. В своей речи Карни заявил, что «каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, что порядок, основанный на правилах, исчезает, что сильные могут делать то, что могут, а слабые должны страдать от того, что должны». «Средние державы должны действовать вместе, потому что если мы не за столом, мы в меню», — сказал премьер. Участники форума устроили Карни стоячую овацию. Имя Трампа в своем выступлении премьер-министр Канады ни разу не упомянул, но его речь восприняли именно как готовность противостоять политике нынешнего президента США.