Трамп пригрозил Канаде 100-процентными пошлинами, если она заключит торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100% на все канадские товары, если Канада заключит торговое соглашение с Китаем. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, премьер-министр Канады Марк Карни (Трамп в своем посте называет его губернатором — прим. «Медузы») «глубоко ошибается», если думает, что «сможет превратить Канаду в перевалочный пункт для китайских товаров».

«Китай сожрет Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом. Если Канада заключит сделку с Китаем, на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложен 100% таможенный тариф», — заявил Трамп.

Карни в ходе недавнего визита в Китай называл Пекин «надежным и предсказуемым партнером», напоминает Reuters. На экономическом форуме в Давосе он также призывал европейских лидеров привлекать инвестиции из Китая.

22 января Трамп заявил, что отзывает приглашение Марку Карни в Совет мира. Это произошло вскоре после выступления канадского премьера на форуме в Давосе. В своей речи Карни заявил, что «каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав, что порядок, основанный на правилах, исчезает, что сильные могут делать то, что могут, а слабые должны страдать от того, что должны». «Средние державы должны действовать вместе, потому что если мы не за столом, мы в меню», — сказал премьер. Участники форума устроили Карни стоячую овацию. Имя Трампа в своем выступлении премьер-министр Канады ни разу не упомянул, но его речь восприняли именно как готовность противостоять политике нынешнего президента США.

Читайте также

«Мир без правил», «Европа ничего не делает», «Если мы не за столом — мы в меню»: важнейшие речи Давосского форума С манифестами выступили Трамп, Макрон, Мерц, Зеленский — но многих особенно поразил канадский премьер Карни

